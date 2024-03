The Great Escape has added over 150 more artists to this year’s line-up, including Soft Play, Kneecap and more

The Great Escape has confirmed loads of new names for 2024’s event.

The new additions include Soft Play (pictured), Kneecap, Lauren Mayberry, Alfie Templeman, Noahfinnce, gglum, Another Sky, Dream Nails, Been Stellar, Love Fame Tragedy, Mary in the Junkyard, Opus Kink, Antony Szmierek, Lambrini Girls, Our Girl, Pixey, Wunderhorse and more.

The Great Escape will take over various venues in Brighton from 15th-18th May. Visit greatescapefestival.com for more information.

The full line-up so far – in alphabetical order – reads:

AGGRASOPPAR | AKA KELZZ | ALFIE JUKES | ALEIGHCIA SCOTT | ALESSI ROSE | ALFIE TEMPLEMAN | ALIEN CHICKS | AMBLE | ANGÉLICA GARCIA | ANNA MIEKE | ANOTHER SKY | ANTONY SZMIEREK | ARROWS IN ACTION | ASHA JEFFERIES | ASHY | AUTOMOTION | AYANO KANEKO | AYSANABEE | AZIYA | BABYMOROCCO | BABY SAID | BATTLESNAKE | BEATTIE | BEEN STELLAR | BEETLEBUG | BEGONIA | BEL | BEL COBAIN | BESIDE THE POOL | BIG SLEEP | BIG SPECIAL | BIRD | BISHOPSKIN | BLACKGOLD | BNNY | BODUR | BOLIS PUPUL | BON ENFANT | BON JOUR | BOUND BY ENDOGAMY | BRADLEY SIMPSON | BROCKHOFF | BRÒGEAL | BUYI BAND | CALEB KUNLE | CAT & CALMELL | CANTY | CARDINALS | CARSICK | CHERYM | CHIEDU ORAKA | CHINCHILLA | CHOSES SAUVAGES | CHOWERMAN | COEX | COLOUR TV | COMRAD | CONCHÚR WHITE | CONSCIOUS PILOT | CORDELIA | CORELLA | COSMORAT | CORRIDOR | CRUEL SISTER | CRYALOT | CRYSTAL TIDES | DALLE BÉTON | DAN WHITLAM | DARREN KIELY | DARTZ | DEBBII DAWSON | DEEPS | DELLAXOZ | DELILAH BON | DESIREE DAWSON | DILETTANTE | DIRTY BLONDE | DOMICO | DOVE ELLIS | DREAM NAILS | EARTH TONGUE | EAVES WILDER | EBBB | ED COSENS | EIGHTY EIGHT MILES | ELECTRIC CHERRY | ELINBORG | ELSY WAMEYO | EMILEO | EMMELINE | EN ATTENDANT ANA | ENOLA | ERIN LECOUNT | ERNIE | EROTIC SECRETS OF POMPEII | ESSENCE MARTINS | EVE OWEN | FABIANA PALLADINO | FAUX REAL | FCUKERS | FERGE X FISHERMAN | FINE | FIONA-LEE | FLAT PARTY | FOLD PAPER | FOOD HOUSE | FOREST CLAUDETTE | FRÄULEIN | FRED ROBERTS | FREEKIND. | FRIDAY PILOTS CLUB | FRIEDBERG | FROST CHILDREN | FULL FLOWER MOON BAND | GALLUS | GGLUM | GIA FORD | GO-JO | GOOD NEIGHBOURS | GRETTA RAY | GUT HEALTH | HANA LILI | HAVIAH MIGHTY | HELSINKI LAMBDA CLUB | HENRY GRACE | HIGHLYY | HOHNEN FORD | HOLY WARS | HONGZA | HOUSE OF WOMEN | HUMANE THE MOON | HUMBLE THE GREAT | IDESTROY | IMMY | JACKIE MOONBATHER | JACOB ALON | JAKE VAADELAND | JALEN NGONDA | JAMBINAI | JANGO FLASH | JASMINE.4.T | JAWNINO | JAYO | JERSEY | JOE & THE SHITBOYS | JOE GIDEN WITH JIM SCLAVUNOS | JOE P | JOHN J PRESLEY | JOHNNY HUNTER | KAETO | KATHLEN MORRISON | KAYLA GRACE | KIIMI | KINGFISHR | KING HANNAH | KING ISIS | KNEECAP | KUZI CEE | LA SÉCURITÉ | LAMBRINI GIRLS | LANA LUBANY | LANDEL | LAURAN HIBBERD | LAUREN MAYBERRY | LEAH KATE | LEN | LEXA GATES | LITE | LIZ LAWRENCE | LIZZIE REID | LOVE FAME TRAGEDY | LOVER’S SKIT | LUCY TUN | LVRA | MACKENZY MACKAY | MAD TSAI | MAGGIE ANDREW | MAIUS MOLLIS | MALI VELASQUEZ | MALICE K | MALVINA | MAN/WOMAN/CHAINSAW | MARATHON | MARISSA BURWELL | MARY IN THE JUNKYARD | MELANIE BAKER | MELLT | METTE | MICHAEL DIAMOND | MILK. | MISHAAL TAMER | MISO EXTRA | MISO EXTRA | MOCK MEDIA | MOIRA & CLAIRE | MRCY | MUIREANN BRADLEY | MUI ZYU | MURIEL | MYLES SMITH | NATI | NECKBREAKERS | NÉOMÍ | NIGHTBUS | NO WINDOWS | NOAH AND THE LONERS | NOAHFINNCE | NUSANTARA BEAT | NYSSA | OIEE | OLIVER KEANE | OLIVIA LUNNY | OPUS KINK | OSCAR BROWNE | OTHER HALF | OUR GIRL | OVERPASS | PERTRELLI PURPLE | PHILINE SONNY | PICTURE PARLOUR | PIXEY | PLATONIC SEX | PLANTOID | PROJECTOR | PSYCHONAUT | QUIET HOUSES | RACHAEL LAVELLE | RADIO FREE ALICE | RAY LAURÉL | READY THE PRINCE | REALLY GOOD TIME | RETT MADISON | RIO RAINZ | RIVKALA | ROMY NOVA | RUBY J | RUM JUNGLE | SAFESP8CE | SAILOR HONEYMOON | SALOON DION | SARAH CREAN | SARAH JULIA | SAYA GRAY | SEN MORIMOTO | SHAMBOLICS | SHARKTANK | SHVVN | SINKANE | SIRENS OF LESBOS | SLATE | SOFT LAUNCH | SOFT LOFT | SOFT PLAY | SOLAARISS | SOUTHERN RIVER BAND | ST ARNAUD | SYLVIE KREUSCH | TALIA RAE | TAMARA & THE DREAMS | TEENAGE DADS | T L K | TYLER LEWIS | THE BELAIR LIP BOMBS | THE BIG DAY | THE CAVEMEN | THE CLAUSE | THE CROOKS | THE DARE | THE LIFE | THE MENSTRUAL CRAMPS | THE NEW EVES | THE SHERATONS | THE SOUTHERN RIVER BAND | THE TUBS | TIBERIUS B | TOM LARK | TOM RASMUSSEN | TOMMY WA | TROUT | TWST | TYLER LEWIS | UGLY | UNFLIRT | UNINVITED | ULY | UTO | UNPEOPLE | VELVETINE | VICTORIA CANAL | VOX REA | WAVY ABYSS | WINONA FOREVER | WITCH PROPHET | WUNDERHORSE | YARD | YHWH NAILGUN | YOSHIKA COLWELL | Y U QT | YOSHIKA COLWELL | ZACH TEMPLAR | ZAHA DE SAGAZAN | ZAHO DE SAGAZAN | ZHEANI | ZOE GRAHAM